Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco hanno mentito: smascherati (Di martedì 6 ottobre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco si sono rinfacciati di tutto. Tuttavia, entrambi, in due diverse occasioni, non hanno raccontato la verità. Il web infatti li ha smascherati. Ecco dove non sono stati sinceri. Arrivato alla sua terza settimana, il Grande Fratello Vip 5 è ormai nel vivo del gioco. Perfino una concorrente come Matilde Brandi, che ha sempre cercato di mantere un equilibrio nella casa, ieri sera ha sbottato. Anche in questa occasione, di mezzo c'era sempre Tommaso Zorzi. L'influencer milanese è ormai ai ferri corti con Adua Del Vesco già da qualche giorno, ...

