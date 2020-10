Def, Gualtieri: “Patto fiscale per premiare la fedeltà dei lavoratori” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha fatto il punto sugli obiettivi riguardanti il Def nella sua nota di aggiornamento Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha proposto un patto fiscale che premi la fedeltà nella premessa della nota di aggiornamento del Def. “In ambito fiscale vi sarà un nuovo fondo che si alimenterà con i proventi … L'articolo Def, Gualtieri: “Patto fiscale per premiare la fedeltà dei lavoratori” proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ministro dell’Economia, Roberto, ha fatto il punto sugli obiettivi riguardanti il Def nella sua nota di aggiornamento Il ministro dell’Economia, Roberto, ha proposto un pattoche premi la fedeltà nella premessa della nota di aggiornamento del Def. “In ambitovi sarà un nuovo fondo che si alimenterà con i proventi … L'articolo Def,: “Pattoperla fedeltà dei lavoratori” proviene da .

