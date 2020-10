Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i nuovi casi: sono 350, quasi 100 in più di ieri. Nessun decesso (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre) Il bollettino del 6 ottobre I dati di martedì 6 ottobreI nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia tornano ad aumentare: se ieri si erano fermati a 251, secondo i dati della regione nelle ultime 24 ore sono arrivati a 350. I tamponi effettuati sono stati 16.020. Numeri migliori arrivano però dai decessi, fermi da ieri a quota 16.973. Cala di un’unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, arrivato a 40. Al momento i contagiati ricoverati con sintomi in ospedale sono 320, quelli in isolamento domiciliare 9.149. Le province Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre) Il bollettino del 6 ottobre I dati di martedì 6 ottobreIcontagi dainad aumentare: sesi erano fermati a 251, secondo i dati della regione nelle ultime 24 orearrivati a 350. I tamponi effettuatistati 16.020. Numeri migliori arrivano però dai decessi, fermi daa quota 16.973. Cala di un’unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, arrivato a 40. Al momento i contagiati ricoverati con sintomi in ospedale320, quelli in isolamento domiciliare 9.149. Le province Ecco idisuddivisi per ...

