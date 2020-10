Comitato per la sicurezza in Prefettura, c’è un piano per i controlli (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEstremo rigore nei controlli e un rafforzamento anche con il coordinamento a livello tecnico di tutti i presidi di sicurezza e l’impegno delle forze dell’ordine a partire dalle polizia municipale. È quanto sancito al termine della riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, presieduta dal prefetto di Salerno, Francesco Russo, che si è svolta questa mattina alla presenza dei sindaci di alcuni dei comuni più popolosi della provincia di Salerno. Presenti tra gli altri il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato che proprio nei giorni scorsi aveva lanciato un S.O.S. per incrementare la presenza di forze dell’ordine a vigilare sulla movida, il primo cittadino di Eboli Massimo Cariello, il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEstremo rigore neie un rafforzamento anche con il coordinamento a livello tecnico di tutti i presidi die l’impegno delle forze dell’ordine a partire dalle polizia municipale. È quanto sancito al termine della riunione delper lae l’ordine pubblico, presieduta dal prefetto di Salerno, Francesco Russo, che si è svolta questa mattina alla presenza dei sindaci di alcuni dei comuni più popolosi della provincia di Salerno. Presenti tra gli altri il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato che proprio nei giorni scorsi aveva lanciato un S.O.S. per incrementare la presenza di forze dell’ordine a vigilare sulla movida, il primo cittadino di Eboli Massimo Cariello, il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, la ...

Grazie all’impegno e all’attenzione dei sodalizi uniti nella Scuola Vela Mankin e nel Progetto VelaScuola, e per premiare il lavoro svolto anche in un periodo così complicato, la Federazione Italiana ...

È in programma per il 9 e 10 ottobre il decimo del convegno sulle malattie mitocondriali organizzato dall’Associazione Mitocon, che pur svolgendosi in modalità virtuale, sarà ancora una volta un’occas ...

