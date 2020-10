Cassa Covid, scovati dall'Inps 350 'furbi' (Di martedì 6 ottobre 2020) Milano, 6 ottobre 2020 - L'operazione della Guardia di finanza di Gorgonzola, con la denuncia di quattro società accusate di aver ottenuto quasi 100mila euro di soldi pubblici per l'emergenza ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 ottobre 2020) Milano, 6 ottobre 2020 - L'operazione della Guardia di finanza di Gorgonzola, con la denuncia di quattro società accusate di aver ottenuto quasi 100mila euro di soldi pubblici per l'emergenza ...

MarioCavallini1 : RT @confundustria: Secondo l'INPS le imprese che hanno richiesto la cassa integrazione covid senza aver avuto alcun calo di fatturato sono… - merimascherpa : RT @marco_v_p: Come osserva Enea Boria: “Secondo l'ufficio di bilancio delle camere e l'INPS i percettori fraudolenti di reddito di cittadi… - ZioGnagno : RT @confundustria: Secondo l'INPS le imprese che hanno richiesto la cassa integrazione covid senza aver avuto alcun calo di fatturato sono… - 2019libertas : RT @marco_v_p: Come osserva Enea Boria: “Secondo l'ufficio di bilancio delle camere e l'INPS i percettori fraudolenti di reddito di cittadi… - BCarazzolo : RT @marco_v_p: Come osserva Enea Boria: “Secondo l'ufficio di bilancio delle camere e l'INPS i percettori fraudolenti di reddito di cittadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa Covid Cassa Covid, scovati dall’Inps 350 'furbi' IL GIORNO Anedda, MutuiOnline:"I bonus per la casa 2020 rilanciano il mercato dei mutui"

Allo scadere del terzo trimestre dell’anno del Covid occorre fare il punto della situazione del ... la fine del periodo di cassa integrazione per concedere i prestiti”. Quali sono le tendenze ...

Arrivano il soldi della ‘cassa’ per l’artigianato

Le somme necessarie sono state sbloccate per maggio, giugno e parte di luglio grazie all’intervento dei sindacati e del senatore Parrini ...

Allo scadere del terzo trimestre dell’anno del Covid occorre fare il punto della situazione del ... la fine del periodo di cassa integrazione per concedere i prestiti”. Quali sono le tendenze ...Le somme necessarie sono state sbloccate per maggio, giugno e parte di luglio grazie all’intervento dei sindacati e del senatore Parrini ...