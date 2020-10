Calcio e Scuola, Mancini Critica Speranza: Lo sport è un Diritto (Di martedì 6 ottobre 2020) Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale, risponde a quanto detto dal Ministro Speranza in merito alla Scuola e al Calcio. “Speranza ha detto che si parla troppo di Calcio e poco di Scuola? Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare” commenta. “Lo sport è un Diritto per tutti gli italiani ed … Leggi su youreduaction (Di martedì 6 ottobre 2020) Roberto, il commissario tecnico della Nazionale, risponde a quanto detto dal Ministroin merito allae al. “ha detto che si parla troppo die poco di? Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare” commenta. “Loè unper tutti gli italiani ed …

CottarelliCPI : Il ministro Speranza dice: 'Priorità è la salute non il calcio. Se dobbiamo rischiare facciamolo per le scuole, non… - matteosalvinimi : #Salvini: tutti parlano e parleranno domani di calcio, io penso invece a tutti i bambini e ragazzi che anche questo… - matteosalvinimi : Il ministro della Salute, litigando col ministro dello Sport, dice che #JuventusNapoli non si gioca e che la scuola… - angelo_arcadu : RT @Corriere: Mancini contro il ministro Speranza: «La scuola è un diritto. Ma anche il calcio» - FraBeppe : RT @SkySport: Italia-Moldavia, Mancini: 'Lo sport è un diritto come la scuola, è una priorità' -