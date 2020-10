Violenza sessuale e maxi-rissa, allarme sulla linea verde della metropolitana (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ottobre 2020 - Ha avvicinato una minorenne e l'ha ripetutamente palpeggiata sulla banchina della metropolitana milanese. Il giovane, un 19enne di origine egiziana, è stato arrestato per ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ottobre 2020 - Ha avvicinato una minorenne e l'ha ripetutamente palpeggiatabanchinamilanese. Il giovane, un 19enne di origine egiziana, è stato arrestato per ...

Spilamberto: scoperto e fermato dai Carabinieri l’autore di una violenza sessuale

La notte tra il 2 e il 3 ottobre, a Spilamberto, una signora 64enne del luogo, mentre rientrava a casa dopo aver trascorso la serata con amici, veniva raggiunta da un giovane straniero che si intrufol ...

