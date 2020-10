UFFICIALE: Inter, arriva Matteo Darmian dal Parma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un trasferimento che non sorprende nessuno, visto che era nell’aria da diverso tempo e che all’ultimo giorno utile di mercato diventa realtà: Matteo Darmian passa ufficialmente alla corte nerazzurra dal Parma, come da annuncio UFFICIALE. Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo. ANNUNCIO Matteo @DarmianOfficial è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato https://t.co/FsDsq0OdUr#WelcomeDarmian ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un trasferimento che non sorprende nessuno, visto che era nell’aria da diverso tempo e che all’ultimo giorno utile di mercato diventa realtà:passa ufficialmente alla corte nerazzurra dal, come da annuncioè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dalCalcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo. ANNUNCIOOfficial è un nuovo giocatore dell': il comunicato https://t.co/FsDsq0OdUr#Welcome...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco il primo 1?1? ufficiale della stagione 2020/21 ?? #InterFiorentina ???? #FORZAINTER - FcInterNewsit : UFFICIALE - Inter, depositato in Lega il contratto di Darmian: arriva in prestito dal Parma - Inter : ?? | PARTITI Calcio d'inizio di #InterFiorentina, prima partita ufficiale dei nerazzurri nella @SerieA 20/21! ??????… - brizz73 : Quelli che sono andati sulla pagina ufficiale dell'#inter ad insultare Matteo Darmian il giorno della sua ufficia… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Inter, ora è UFFICIALE: #Darmian nuovo rinforzo per #Conte! ??#CMITmercato -