Selvaggia Lucarelli geniale contro la Juventus: “Sembrano Pamela Prati” (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’ultimo “attacco” di Selvaggia Lucarelli è stato indirizzato verso la Juventus. Con un tweet, infatti, la giornalista ha paragonato la Vecchia Signora a… Pamela Prati! Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta sul discusso tema riguardate il match non disputato fra Napoli e Juventus. La squadra campana, infatti, ieri non ha raggiunto Torino per il match che si sarebbe dovuto giocare nella terza giornata della Serie A. Così la Juventus, vistoArticolo completo: Selvaggia Lucarelli geniale contro la Juventus: “Sembrano Pamela Prati” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’ultimo “attacco” diè stato indirizzato verso la. Con un tweet, infatti, la giornalista ha paragonato la Vecchia Signora a…Prati! Ancheè intervenuta sul discusso tema riguardate il match non disputato fra Napoli e. La squadra campana, infatti, ieri non ha raggiunto Torino per il match che si sarebbe dovuto giocare nella terza giornata della Serie A. Così la, vistoArticolo completo:la: “SembranoPrati” dal blog SoloDonna

Advertising

LegaSalvini : SELVAGGIA LUCARELLI TWITTA SUL DOTTORE MORTO. 'ACCECATA DALL'ODIO PER SALVINI', L'IRA DELLA CISL MEDICI LAZIO - Adnkronos : #SelvaggiaLucarelli: 'La #Juve sembra Pamela Prati' - SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - ilgolfo24_it : La morte di Ascione per “sparare” su Salvini, che figuraccia per Selvaggia Lucarelli - UNDMofficial : Assembramenti a #Roma sabato sera a Ponte Milvio. Inutile l’avviso della volante della Polizia che si vede a fine v… -