Quando la stalker è donna | a Roma lei finge gravidanza e parto pur di costringere il suo ex a tornare insieme

Era disposta a tutto pur di tornare con il suo ex, anche a fingere di essere incinta facendogli poi credere di aver partorito. Con lettere, sms ad ogni ora del giorno e della notte, pedinamenti ed ...

La Spezia, 5 ottobre 2020 - Insistente e asfissiante sì, come sanno essere tanti ex alla fine di una storia d’amore, ma senza mai travalicare certi limiti. Insomma, quella valanga di telefonate fatte ...

Al prof stalker è vietato avvicinarsi alla preside

La Corte di cassazione ha stabilito che vale più il diritto della vittima di stalking ad essere protetta che il diritto costituzionale al lavoro, come invece pretendeva un prof che importunava la sua ...

