Pacchetto Calcio “ingannevole”, class action contro Sky (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ quasi pronta la class action contro Sky promossa dalle associazioni dei consumatori Codici ed Aeci. Gli abbonati ed ex abbonati che hanno aderito chiedono il risarcimento per il Pacchetto Calcio sottoscritto nel 2018, per il quale l’emittente è stata anche multata per 7 milioni dall’Antitrust, sanzione poi confermata dal Tar del Lazio. Il tribunale amministrativo aveva evidenziato due le violazioni del Codice del consumo da parte di Sky accertate e sanzionate dall’Autorità: aver lasciato intendere ai potenziali nuovi clienti che il Pacchetto fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente; e la commercializzazione e pubblicità aggressiva. “L’offerta di Sky ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ quasi pronta laSky promossa dalle associazioni dei consumatori Codici ed Aeci. Gli abbonati ed ex abbonati che hanno aderito chiedono il risarcimento per ilsottoscritto nel 2018, per il quale l’emittente è stata anche multata per 7 milioni dall’Antitrust, sanzione poi confermata dal Tar del Lazio. Il tribunale amministrativo aveva evidenziato due le violazioni del Codice del consumo da parte di Sky accertate e sanzionate dall’Autorità: aver lasciato intendere ai potenziali nuovi clienti che ilfosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente; e la commercializzazione e pubblicità aggressiva. “L’offerta di Sky ha fatto ...

Advertising

napolista : Pacchetto Calcio 'ingannevole', class action contro Sky Il Tar e l'Antitrust avevano multato l'emittente per vendit… - CODICIassconsum : Continuano le adesioni alla class action per il rimborso ed il risarcimento degli abbonati al Pacchetto Calcio di… - Racearrow : @diegocatalano77 Una cosa ieri è emersa! Qualcosa non funziona o non ha ben funzionato nel mondo del calcio! Per i… - RedellePagelle : ????Kjaer voto 7 A parte uno sconclusionato calcio di punizione calciato dai 20 metri, dà solidità al pacchetto difen… - RedellePagelle : ????Kjaer voto 7 A parte uno sconclusionato calcio di punizione calciato dai 20 metri, dà solidità al pacchetto difen… -

Ultime Notizie dalla rete : Pacchetto Calcio Sky, rinnovata l'offerta per avere il pacchetto Calcio a sconto Calcio e Finanza Proseguono le adesioni alla class action contro Sky

Alla base dell’iniziativa, la richiesta di rimborso e di risarcimento degli abbonati al Pacchetto Calcio 2018-2021.

Pacchetto Calcio Sky, Codici e Aeci chiedono i rimborsi per gli abbonati

Continuano le adesioni alla class action promossa da Codici ed Aeci, con oggetto il risarcimento degli abbonati al Pacchetto Calcio Sky 2018-2021 ...

Alla base dell’iniziativa, la richiesta di rimborso e di risarcimento degli abbonati al Pacchetto Calcio 2018-2021.Continuano le adesioni alla class action promossa da Codici ed Aeci, con oggetto il risarcimento degli abbonati al Pacchetto Calcio Sky 2018-2021 ...