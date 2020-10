Meno restrizioni, controlli in picchiata. I dati del Viminale confermano il cambio di passo post lockdown (Di lunedì 5 ottobre 2020) La bozza del nuovo decreto che sarà varato mercoledì si appresta a imporre una serie di restrizioni per fronteggiare l’ondata di contagi. Si parte dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, ma non è esclusa una stretta a feste e matrimoni, che diventerebbero a numero chiuso. Con la macchina delle nuove regole verra rinforzata anche quella dei controlli e delle sanzioni, che in questi mesi ha visto in prima linea le forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e anti-contagio da Covid19.Ciò che si evince è che a fronte di regole più restrittive, anche i controlli aumentano, così come – viceversa – se la situazione è di maggiori concessioni alla cittadinanza, il monitoraggio cala. E sono i numeri a dirlo. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) La bozza del nuovo decreto che sarà varato mercoledì si appresta a imporre una serie diper fronteggiare l’ondata di contagi. Si parte dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, ma non è esclusa una stretta a feste e matrimoni, che diventerebbero a numero chiuso. Con la macchina delle nuove regole verra rinforzata anche quella deie delle sanzioni, che in questi mesi ha visto in prima linea le forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e anti-contagio da Covid19.Ciò che si evince è che a fronte di regole più restrittive, anche iaumentano, così come – viceversa – se la situazione è di maggiori concessioni alla cittadinanza, il monitoraggio cala. E sono i numeri a dirlo. ...

Meno restrizioni, controlli in picchiata. I dati del Viminale confermano il cambio di passo post lockdown

La bozza del nuovo decreto che sarà varato mercoledì si appresta a imporre una serie di restrizioni per fronteggiare l’ondata ... in ragione di una situazione meno restrittiva dal punto di vista delle ...

Coronavirus: nuovo dpcm in arrivo, verso mascherina obbligatoria in Italia; Von der Leyen in isolamento, ultime notizie

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 5 ottobre. In leggero calo il numero di contagi giornalieri in Italia: iri sono stati 2.578 i casi accertati e 18 i mort ...

La bozza del nuovo decreto che sarà varato mercoledì si appresta a imporre una serie di restrizioni per fronteggiare l'ondata ... in ragione di una situazione meno restrittiva dal punto di vista delle ...