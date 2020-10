La serie Rai “Io ti cercherò” con Alessandro Gassmann potrebbe sorprendervi (Di lunedì 5 ottobre 2020) potrebbe essere una sopresa Io ti cercherò, la serie in otto episodi (da stasera su Rai1) con Alessandro Gassmann e Maya Sansa. Parte come un pugno allo stomaco la fiction di Gianluca Maria Tavarelli (Il giovane Montalbano): Ettore, un ragazzo che vive al Pigneto, nel cuore di Roma, sta trascorrendo una serata d’amore sotto le stelle con la fidanzata Martina. Il giorno dopo viene rapito in casa sua. La vibrazione del telefonino sveglia il padre di Ettore, Valerio (Gassmann), un ex poliziotto. La notizia è di quelle che nessuno vorrebbe mai sentire nella vita, è un colpo al cuore, uno shock: il figlio è stato trovato senza vita lungo le sponde del Tevere. La polizia chiude il caso come suicidio. Sarà proprio così? ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)essere una sopresa Io ti cercherò, lain otto episodi (da stasera su Rai1) cone Maya Sansa. Parte come un pugno allo stomaco la fiction di Gianluca Maria Tavarelli (Il giovane Montalbano): Ettore, un ragazzo che vive al Pigneto, nel cuore di Roma, sta trascorrendo una serata d’amore sotto le stelle con la fidanzata Martina. Il giorno dopo viene rapito in casa sua. La vibrazione del telefonino sveglia il padre di Ettore, Valerio (), un ex poliziotto. La notizia è di quelle che nessuno vorrebbe mai sentire nella vita, è un colpo al cuore, uno shock: il figlio è stato trovato senza vita lungo le sponde del Tevere. La polizia chiude il caso come suicidio. Sarà proprio così? ...

Ultime Notizie dalla rete : serie Rai Il segno delle donne, la nuova serie Rai racconta sei protagoniste del passato Finestre sull'Arte Roncafort, colpo al bancomat. 20mila euro il bottino

Dopo quasi un anno dalla serie di furti ai bancomat in bassa Atesina, in Valsugana e in valle dei Laghi avvenuti tra novembre e dicembre 2019 tornano dunque i colpi con l'esplosivo. A Roncafort, i ...

Libano: card. Rai (patriarca maronita), “avanti con l’accordo-quadro sulle frontiere con Israele”

Bechara Boutros Rai ha espresso speranza e incoraggiamento per la notizia ... Tale soluzione negoziata, ha sottolineato il primate della Chiesa maronita, potrà porre fine alla “serie di attacchi e ...

