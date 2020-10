Kaspersky ha scoperto una campagna di spionaggio che utilizza un bootkit firmware personalizzato trovato in the wild

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Milano 5 ottobre 2020) - Milano, 5 ottobre 2020 I ricercatori dihannounaAPT (minacce persistenti avanzate) dicheun malware osservato raramente e noto come. Il nuovo malware è stato rilevato dalla tecnologia di scansione UEFI / BIOS di, che rileva minacce note e sconosciute. La tecnologia di scansione ha identificato un malware precedentemente sconosciuto all'interno dell'Unified ExtensibleInterface (UEFI), una parte essenziale di ogni dispositivo informatico moderno. Il malware è difficile da rilevare e da rimuovere dai dispositivi infetti. IlUEFIto insieme al malware è una ...

Ultime Notizie dalla rete : Kaspersky scoperto

Adnkronos

