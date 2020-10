Io ti cercherò | la recensione | il crime si fonde al dramma nella prima serata di Rai 1

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La nostradi Io ti cercherò, la nuova fiction di Rai 1 in onda inogni lunedì dal 5 ottobre 2020, che propone al pubblico una storia complessa e dolorosa. Iniziamo la nostradi Io ti cercherò con le coordinate per guardare la nuova fiction di Rai 1, in onda sulla rete ammiraglia ogni lunedì dal 5 ottobre 2020 alle 21:25 per quattro settimane, ma già disponibile anche su RaiPlay dal 3. Venuta alla luce grazie ad una collaborazione tra RaiFiction e Publispei, è diretta da Gianluca Maria Tavarelli che porta sul piccolo schermo una storia dolorosa e intensa in cui il generetico è contaminato dal thriller e dal giallo, con lo scopo di mantenere lo spettatore incollato al televisore. Rimandata negli scorsi mesi a causa ...