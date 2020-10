Gossip News: Briatore scrive una lettera a Gregoraci, Tina Cipollari senza freni “Zelletta ho fatto fatica a capire chi fosse…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di quello che accadrà stasera al Grande Fratello Vip, di Tina Cipollari senza freni, di un nuovo spoiler da Temptation Island e della programmazione televisiva prevista per questa sera. GRANDE FRATELLO VIP: Mancano poche ore al prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Sono due gli eventi più attesa della serata: le rivelazioni di Adua e la lettera che Flavio Briatore ha scritto a Elisabetta Gregoraci. Come finità? Tina Cipollari: L’opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista a Leggo, durante la quale ha ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo di quello che accadrà stasera al Grande Fratello Vip, di, di un nuovo spoiler da Temptation Island e della programmazione televisiva prevista per questa sera. GRANDE FRATELLO VIP: Mancano poche ore al prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Sono due gli eventi più attesa della serata: le rivelazioni di Adua e lache Flavioha scritto a Elisabetta. Come finità?: L’opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista a Leggo, durante la quale ha ...

Massimiliano Morra è gay?/ Adua del Vesco nega, Guenda Goria si allontana da lui…

