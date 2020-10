Elisabetta Gregoraci, il tatuaggio sul polso conferma tutto. Dedicato a un uomo, che non è Briatore (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sin dal suo atteso debutto all’interno della casa del GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha dimostrato rispetto nei confronti del suo ex marito. Il loro rapporto si è concluso (nel 2017) nel migliore dei modi per il bene del loro bambino di dieci anni, Nathan Falco. Eppure Flavio Briatore pare essersi sentito più volte punto nell’orgoglio, a causa di alcune esternazioni della showgirl e del suo chiacchierato flirt con Pierpaolo Pretelli. “Se a 40 anni vuole andare al GF, stare con i ragazzini e credere di affrancarsi ok. Ma rinunciasse a quello che le passo dimostrandosi autonoma, no?”, questa una delle svariate frecciatine lanciate da Flavio Briatore all’ex moglie. Alfonso Signorini le ha mostrate alla diretta interessata, durante le puntate del reality Mediaset. Questo ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sin dal suo atteso debutto all’interno della casa del GF Vip 5,ha dimostrato rispetto nei confronti del suo ex marito. Il loro rapporto si è concluso (nel 2017) nel migliore dei modi per il bene del loro bambino di dieci anni, Nathan Falco. Eppure Flaviopare essersi sentito più volte punto nell’orgoglio, a causa di alcune esternazioni della showgirl e del suo chiacchierato flirt con Pierpaolo Pretelli. “Se a 40 anni vuole andare al GF, stare con i ragazzini e credere di affrancarsi ok. Ma rinunciasse a quello che le passo dimostrandosi autonoma, no?”, questa una delle svariate frecciatine lanciate da Flavioall’ex moglie. Alfonso Signorini le ha mostrate alla diretta interessata, durante le puntate del reality Mediaset. Questo ...

