Dodi Battaglia e Al Di Meola in One Sky, un singolo ricco di contaminazioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dodi Battaglia e Al Di Meola in One Sky: la collaborazione sarà in radio da venerdì 16 ottobre e disponibile nelle piattaforme digitali. Si tratta del nuovo singolo di Dodi Battaglia, realizzato insieme al leggendario chitarrista americano Al Di Meola e sarà disponibile anche in versione fisica in vinile 45 giri, già in pre-order. One Sky segna la collaborazione straordinaria tra i due musicisti che per la prima volta lavorano insieme in un pezzo dal sound inaspettato che si preannuncia sorprendente. Dodi Battaglia e Al Di Meola hanno portato nel brano i loro diversi stili e background musicali per un nuovo singolo che anticipa i prossimi passi discografici dello storico ...

Dal 16 ottobre sarà in radio e disponibile sulle piattaforme digitali “ONE SKY”, il nuovo brano di DODI BATTAGLIA inciso insieme al leggendario chitarrista americano AL DI MEOLA ( https://backl.ink/14 ...

