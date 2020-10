Covid, fonti Palazzo Chigi: no chiusure locali o restrizioni su orari (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l'orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco'. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar ecome si legge su alcune testate, né di anticiparne l'o di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco'. E' ...

Advertising

PE_Italia : ??Per finanziare la ripresa dal Covid-19 e investire nel futuro dell'Europa, il Parlamento europeo chiede nuove font… - MediasetTgcom24 : Covid, fonti Palazzo Chigi: no chiusure locali o restrizioni su orari #coronavirus - AlessLongo : Oh per intenderci e come ho scritto ovunque da mesi, immuni non è l'arma definitiva, non è condizione sufficiente p… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Covid, fonti Palazzo Chigi: no chiusure locali o restrizioni su orari #coronavirus - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ??Per finanziare la ripresa dal Covid-19 e investire nel futuro dell'Europa, il Parlamento europeo chiede nuove fonti di entr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fonti Covid, fonti Palazzo Chigi: no chiusure locali o restrizioni su orari TGCOM Coronavirus: in nuovo Dpcm no chiusura anticipata bar e ristoranti

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, l’esecutivo non ha intenzione di prevedere chiusure anticipate di bar, ristoranti e locali, introducendo di ...

COVID-19, dal Governo nessuna intenzione di chiusura anticipata bar e ristoranti

“Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate nazionali, nè di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifu ...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, l’esecutivo non ha intenzione di prevedere chiusure anticipate di bar, ristoranti e locali, introducendo di ...“Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate nazionali, nè di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifu ...