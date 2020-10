Conte smentisce la chiusura di bar e ristoranti alle 23 con il nuovo Dpcm (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco»: questo quanto ha affermato Giuseppe Conte dopo la trattativa con le Regioni. Dopo un giro di contatti e che il premier ha cominciato ieri e terminato oggi, la conclusione è che non ci sarà nessun coprifuoco imposto né la chiusura dei locali forzata – almeno non nel Dpcm che entrerà in vigore a partire dall’8 ottobre -. Per ora, quindi, non è prevista nessuna stretta alla movida e agli orari dei locali che, di fatti, significherebbe un mini lockdown Italia. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 5 ottobre, cosa c’è di positivo e di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere, bar e locali né di anticiparne l’orario diintroducendo di fatto un coprifuoco»: questo quanto ha affermato Giuseppedopo la trattativa con le Regioni. Dopo un giro di contatti e che il premier ha cominciato ieri e terminato oggi, la conclusione è che non ci sarà nessun coprifuoco imposto né ladei locali forzata – almeno non nelche entrerà in vigore a partire dall’8 ottobre -. Per ora, quindi, non è prevista nessuna stretta alla movida e agli orari dei locali che, di fatti, significherebbe un mini lockdown Italia. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 5 ottobre, cosa c’è di positivo e di ...

Il Corriere della Sera aveva lanciato l'indiscrezione di un'ulteriore stretta in arrivo su tutto il territorio nazionale: si parlava dell'intenzione di Giuseppe Conte di introdurre divieti a locali e ...

Il governo fa dietrofront sul coprifuoco. Dopo le indiscrezioni sul nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte sulle chiusure anticipate di ...

