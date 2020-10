Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, via libera al dl Sicurezza (Di martedì 6 ottobre 2020) Consiglio dei ministri 5 ottobre 2020. Il Governo ha dato il via libera al nuovo dl Sicurezza. ROMA – E’ in corso il Consiglio dei ministri del 5 ottobre. Diversi i temi sul tavolo di Palazzo Chigi: dal decreto Sicurezza al NaDef passando anche per le misure anti-Covid. Cdm, via libera al dl Sicurezza E’ arrivato il via libera al nuovo decreto Sicurezza. Ad anticipare la notizia è stato Nicola Zingaretti con un post sui social: “I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura, un’Europa più protagonista“. Approvato ora in Consiglio dei ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020)dei5 ottobre 2020. Il Governo ha dato il viaal nuovo dl. ROMA – E’ in corso ildeidel 5 ottobre. Diversi i temi sul tavolo di: dal decretoal NaDef passando anche per le misure anti-Covid. Cdm, viaal dlE’ arrivato il viaal nuovo decreto. Ad anticipare la notizia è stato Nicola Zingaretti con un post sui social: “I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura, un’Europa più protagonista“. Approvato ora indei ...

TeresaBellanova : Pochi minuti fa, in Consiglio dei Ministri, abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Sal… - nzingaretti : Approvato ora in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogl… - gualtierieurope : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il #decretoimmigrazione. Finalmente si superano i #decretiSalvini e si lavor… - ARGDON62 : RT @TeresaBellanova: Pochi minuti fa, in Consiglio dei Ministri, abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Salvin… - paceinguerra : RT @TeresaBellanova: Pochi minuti fa, in Consiglio dei Ministri, abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Salvin… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio dei Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 65 | www.governo.it Governo Nadef: via libera Cdm

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi, ha approvato la Nota di aggiornamento del Def.

Manovra da 40 miliardi, governo modifica decreti Salvini

Stime in peggioramento a -10,5% se dovesse esserci una recrudescenza della pandemia. Via libera ai nuovi decreti sicurezza. Governo lavora a pacchetto di misure ...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi, ha approvato la Nota di aggiornamento del Def.Stime in peggioramento a -10,5% se dovesse esserci una recrudescenza della pandemia. Via libera ai nuovi decreti sicurezza. Governo lavora a pacchetto di misure ...