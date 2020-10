Cancel culture: un crimine contro la libertà di espressione e contro la diversità (Di lunedì 5 ottobre 2020) Basterebbe, ancora oggi, leggere e rileggere La cultura del piagnisteo (The culture of complaint) di Robert Hughes, un testo del 1993, per avere tutte le risposte e la consapevolezza utili a contrastare la “Cancel culture” e la dittatura del politicamente corretto, l’ideologia che l’ha ispirata. E invece, a distanza di ventitré anni, dobbiamo ancora fare i conti con la grettezza di un pensiero che vuole affermarsi come unico e fondamentalista, che si siede d’imperio dalla parte di una presunta ragione, per giudicare che cosa è moralmente accettabile e che cosa offende la morale comune dei diritti universali. Ma procediamo con ordine. Cosa è la Cancel culture di cui si parla con insistenza? È il boicottaggio di persone, aziende, gruppi, ... Leggi su leurispes (Di lunedì 5 ottobre 2020) Basterebbe, ancora oggi, leggere e rileggere La cultura del piagnisteo (Theof complaint) di Robert Hughes, un testo del 1993, per avere tutte le risposte e la consapevolezza utili a contrastare la “” e la dittatura del politicamente corretto, l’ideologia che l’ha ispirata. E invece, a distanza di ventitré anni, dobbiamo ancora fare i conti con la grettezza di un pensiero che vuole affermarsi come unico e fondamentalista, che si siede d’imperio dalla parte di una presunta ragione, per giudicare che cosa è moralmente accettabile e che cosa offende la morale comune dei diritti universali. Ma procediamo con ordine. Cosa è ladi cui si parla con insistenza? È il boicottaggio di persone, aziende, gruppi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cancel culture Cancel culture: un crimine contro la libertà di espressione e contro la diversità L'Eurispes.it Pantere nere in Normandia, i due dirottatori che la Francia adottò

L’incredibile storia di Melvin e Jean McNair che nel 1972 presero il controllo di un Dc-8 in Usa. Furono difesi da intellettuali come Sartre e e Signoret. Diventarono assistenti sociali ...

1500 personalità del mondo dell’editoria a supporto di persone trans e non binarie

1500 personalità della scena culturale del Regno Unito e dell'Irlanda hanno firmato una lettera a supporto dei diritti di persone trans e non binarie, in chiara polemica con la scrittrice transfoba JK ...

