Campagna vaccinale in Fvg: 100 mila dosi in più, coperto il 75% dei soggetti a rischio (Di lunedì 5 ottobre 2020) “La Campagna antinfluenzale di quest’anno rappresenta una vera e propria battaglia di comunità, per la quale la popolazione è chiamata ad applicare lo stesso senso civico dimostrato nel periodo del lockdown. Solo così eviteremo di mettere in ginocchio un sistema sanitario già sotto stress a causa del Covid”. Lo ha detto a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presentando assieme al vice con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, la Campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Riccardi ha ricordato i numeri dell’approvvigionamento vaccinale di quest’anno con 100mila dosi in più (in tutto 346mila) rispetto al 2019, con l’allargamento delle categorie a rischio partendo ... Leggi su udine20 (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Laantinfluenzale di quest’anno rappresenta una vera e propria battaglia di comunità, per la quale la popolazione è chiamata ad applicare lo stesso senso civico dimostrato nel periodo del lockdown. Solo così eviteremo di mettere in ginocchio un sistema sanitario già sotto stress a causa del Covid”. Lo ha detto a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presentando assieme al vice con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, laper la vaccinazione antinfluenzale. Riccardi ha ricordato i numeri dell’approvvigionamentodi quest’anno con 100in più (in tutto 346) rispetto al 2019, con l’allargamento delle categorie apartendo ...

