Calabria: drive-in in via Odescalchi vicino asilo è assurdo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – “Il potenziamento del sistema dei drive-in nella Capitale e’ assolutamente necessario, a maggior ragione a fronte dell’incessante aumento nella richiesta di tamponi. Tuttavia l’individuazione logistica delle aree da dedicare all’espletamento dei tamponi deve seguire criteri di buonsenso, cosa che non e’ accaduta nella Asl Roma 2.” “In via Carlo Tommaso Odescalchi, infatti, e’ stato aperto un drive-in al quale si accede attraverso lo stesso comprensorio in cui si trova la sede di un asilo nido. I genitori che accompagnano i bimbi, percio’, sono costretti a percorrere lo stesso viale di accesso del drive-in, passando accanto alle macchine in fila in attesa del tampone. Non si possono offrire servizi utili e necessari ai romani ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – “Il potenziamento del sistema dei-in nella Capitale e’ assolutamente necessario, a maggior ragione a fronte dell’incessante aumento nella richiesta di tamponi. Tuttavia l’individuazione logistica delle aree da dedicare all’espletamento dei tamponi deve seguire criteri di buonsenso, cosa che non e’ accaduta nella Asl Roma 2.” “In via Carlo Tommaso, infatti, e’ stato aperto un-in al quale si accede attraverso lo stesso comprensorio in cui si trova la sede di unnido. I genitori che accompagnano i bimbi, percio’, sono costretti a percorrere lo stesso viale di accesso del-in, passando accanto alle macchine in fila in attesa del tampone. Non si possono offrire servizi utili e necessari ai romani ...

Advertising

ValleViaggi : Ad ottobre scopri la Calabria con i Fly&Drive: parti con MySunSea! ? - MieleEmilio : RT @tempoweb: Caos #tamponi Anche i bambini in fila per ore al drive in 'Situazione vergognosa' - ForzaItaliaRM : RT @tempoweb: Caos #tamponi Anche i bambini in fila per ore al drive in 'Situazione vergognosa' - noitre32 : Caos tamponi, bambini in fila per ore al drive in. Annagrazia Calabria (Forza Italia): situazione vergognosa - ViaggiSorso : Ad ottobre scopri la Calabria con i Fly&Drive: parti con MySunSea! ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria drive Calabria: drive-in in via Odescalchi vicino asilo è assurdo RomaDailyNews Mobilità sostenibile, e-Mopoli: partner europei a confronto in Calabria

Dal 30 settembre al 2 ottobre si è svolta in Calabria un’iniziativa internazionale in cui sono state illustrate ai paesi europei partecipanti al progetto e-Mopoli (“Electro MObility as driver to suppo ...

Mobilità sostenibile, Catalfamo: «La Calabria al centro di una importante iniziativa europea»

L’Assessore ai lavori pubblici della Regione Calabria Domenica Catalfamo: «mobilità e crescita sostenibile non solo utilizzando gli ...

Dal 30 settembre al 2 ottobre si è svolta in Calabria un’iniziativa internazionale in cui sono state illustrate ai paesi europei partecipanti al progetto e-Mopoli (“Electro MObility as driver to suppo ...L’Assessore ai lavori pubblici della Regione Calabria Domenica Catalfamo: «mobilità e crescita sostenibile non solo utilizzando gli ...