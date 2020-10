Beatrice Lorenzin positiva: “Il coronavirus è una brutta bestiaccia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beatrice Lorenzin“Sì lo confermo, ho il Covid, non c’è niente di segreto. Purtroppo sono positiva“. Queste sono le prime parole dell’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin dopo aver effettuato il test per il coronavirus. La deputata del Pd avrebbe comunicato la sua positività in un video, specificando anche i suoi sintomi: febbre e mal di gola. Anche il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo è risultato positivo al Covid: ora sono scattati i tamponi a tutti i membri della Commissione Esteri. coronavirus, l’ex ministra Beatrice Lorenzin è positiva “Ho la febbre e mal di gola”, ha detto la deputata del Pd ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)“Sì lo confermo, ho il Covid, non c’è niente di segreto. Purtroppo sono“. Queste sono le prime parole dell’ex ministro della Salutedopo aver effettuato il test per il. La deputata del Pd avrebbe comunicato la sua positività in un video, specificando anche i suoi sintomi: febbre e mal di gola. Anche il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo è risultato positivo al Covid: ora sono scattati i tamponi a tutti i membri della Commissione Esteri., l’ex ministra“Ho la febbre e mal di gola”, ha detto la deputata del Pd ...

