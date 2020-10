Alla Juve arriva Chiesa, al Napoli Bakayoko (Di martedì 6 ottobre 2020) Nell'ultimo giorno di mercato la Roma riabbraccia Chris Smalling e sfoltisce la rosa. I giallorossi hanno raggiunto l'intesa con il Manchester United (15 mln più 5 di bonus pagabili in 4 anni) per il difensore inglese, centrando l'obiettivo numero uno di Fonseca per puntellare il reparto arretrato. Niente da fare invece per il ritorno nella Capitale di El Shaarawy. Justin Kluivert è stato piazzato al Lipsia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni. Diego Perotti è stato ceduto a titolo gratuito al Fenerbahce. In partenza anche Olsen, che potrebbe approdare in prestito all'Everton di Ancelotti. In casa Juventus l'ultimo giorno di calciomercato è stato il giorno di Federico Chiesa. Formula del prestito oneroso biennale: 3 milioni di euro per il primo anno e altri 7 per il secondo.L'obbligo del ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020) Nell'ultimo giorno di mercato la Roma riabbraccia Chris Smalling e sfoltisce la rosa. I giallorossi hanno raggiunto l'intesa con il Manchester United (15 mln più 5 di bonus pagabili in 4 anni) per il difensore inglese, centrando l'obiettivo numero uno di Fonseca per puntellare il reparto arretrato. Niente da fare invece per il ritorno nella Capitale di El Shaarawy. Justin Kluivert è stato piazzato al Lipsia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni. Diego Perotti è stato ceduto a titolo gratuito al Fenerbahce. In partenza anche Olsen, che potrebbe approdare in prestito all'Everton di Ancelotti. In casantus l'ultimo giorno di calciomercato è stato il giorno di Federico. Formula del prestito oneroso biennale: 3 milioni di euro per il primo anno e altri 7 per il secondo.L'obbligo del ...

