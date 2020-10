Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 4 OTTOBREORE 18.50 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A24-TERAMO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN COMPLANARE ALTEZZA LUNGHEZZA IN DIREZIONE RACCORDO SEMPRE SULLA A24 CODE IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO TRA TORANO E PIETRASECCA, IN DIREZIONECODE ANCHE SULLA A1-NAPOLI PER VEICOLO IN PANNE ALTEZZA VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PASSIAMO ALLA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA RISULTA RESTA APERTA SOLO LA CORSIA DI SORPASSO, PER INTERVENTI TECNICI DEI VIGILI DEL FUOCO TRAFFICO DEVIATO SULL’ARDEATINA E CODE A PARTIRE DALLA PONTINA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA APPIA, ...