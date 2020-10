Traffico Roma del 04-10-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione di luce verde regolare ilsulle consolari è lungo il raccordo anulare in città la polizia locale Ci segnala diversi incidente in prossimità del raccordo anulare rallentamenti sul viadotto Giubileo 2000 per incidente verso il centro un secondo su via Nomentana in prossimità di Corso Trieste in direzione piazzale di Porta Pia ed ancora rallentamenti in via Porta Cavalleggeri in corrispondenza di via della Stazione di San Pietro obbligatorio nella regione Lazio l’uso della mascherina all’aperto su tutto il territorio regionale sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni chi fa attività sportiva o motoria e le persone con patologie incompatibili con l’uso della mascherina prevista una multa di €400 per coloro che non la indosseranno per i ...