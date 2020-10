Pisa-Cremonese-2020: 1-1 un pareggio di qualità (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi 4 Ottobre alle ore 15:00 nello Stadio Romeo Anconetani (Pisa) si è disputata la partita Pisa-Cremonese-2020 di Serie B. Il risultato finale è 1-1, un pareggio combattuto ma che ha avuto due perle da ammirare, due gol che sono da rivedere per la loro belezza. La partita è stata avvincente e da subito il Pisa ha graffiato con la sua rete, ma alla fine del primo tempo la Cremonese ha trovato la rete del pareggio. Pisa-Cremonese-2020: Formazioni Pisa (4-3-1-2): Perilli; Pisano, Caracciolo, Varnier, Lisi; Gucher, Marin, Mazzitelli; Soddimo; Vido, Marconi. A disp. Kucich, Loria, Birindelli, Belli, Siega, Palombi, Zammarini, Sibilli, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi 4 Ottobre alle ore 15:00 nello Stadio Romeo Anconetani () si è disputata la partitadi Serie B. Il risultato finale è 1-1, uncombattuto ma che ha avuto due perle da ammirare, due gol che sono da rivedere per la loro belezza. La partita è stata avvincente e da subito ilha graffiato con la sua rete, ma alla fine del primo tempo laha trovato la rete del: Formazioni(4-3-1-2): Perilli;no, Caracciolo, Varnier, Lisi; Gucher, Marin, Mazzitelli; Soddimo; Vido, Marconi. A disp. Kucich, Loria, Birindelli, Belli, Siega, Palombi, Zammarini, Sibilli, ...

