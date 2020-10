Napoli, non solo Zielinski ed Elmas: rischio altri positivi in squadra (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutirischio focolaio in casa Napoli. Dopo la positività di Zielinski ed Elmas, da fonti vicine alla società azzurra, come già circola su alcune pagine social vicine alla squadra, il Napoli avrebbe altri positivi in rosa, tra i quali dovrebbe esserci mister Rino Gattuso. Per questo motivo la decisione dell’Asl di non far partire la squadra per Torino. La società partenopea è in contatto con l’Azienda Sanitaria Locale per decidere come affrontare l’isolamento di 14 giorni prescritto dopo la positività di tre tesserati. L’Asl Napoli 1 ha avvisato il club che i calciatori in isolamento non potranno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutifocolaio in casa. Dopo latà died, da fonti vicine alla società azzurra, come già circola su alcune pagine social vicine alla, ilavrebbein rosa, tra i quali dovrebbe esserci mister Rino Gattuso. Per questo motivo la decisione dell’Asl di non far partire laper Torino. La società partenopea è in contatto con l’Azienda Sanitaria Locale per decidere come affrontare l’isolamento di 14 giorni prescritto dopo latà di tre tesserati. L’Asl1 ha avvisato il club che i calciatori in isolamento non potranno ...

