Juve-Napoli non si gioca, Agnelli: “noi rispettiamo i regolamenti, il protocollo è chiaro” (Di domenica 4 ottobre 2020) La partita tra Juventus e Napoli non si è giocata, gli azzurri non si sono presentati a causa della positività al Coronavirus di tre persone tra calciatori e membri dello staff. Sull’argomento ha fornito interessanti indicazioni il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Credo che sia indispensabile fare un minimo di chiarezza perchè abbiamo dei protocolli che sono molto chiari nelle situazioni come quelle che stiamo vivendo ed era anche prevedibile che sarebbe successo: quindi che cosa succede se si abbia nel famoso gruppo squadra un caso di positività al Covid. In questo caso si applica il protocollo della Figc per quanto riguarda le partite in Italia che rimanda ad una circolare del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) La partita trantus enon si èta, gli azzurri non si sono presentati a causa della positività al Coronavirus di tre persone tra calciatori e membri dello staff. Sull’argomento ha fornito interessanti indicazioni il presidente dellantus Andrea, ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Credo che sia indispensabile fare un minimo di chiarezza perchè abbiamo dei protocolli che sono molto chiari nelle situazioni come quelle che stiamo vivendo ed era anche prevedibile che sarebbe successo: quindi che cosa succede se si abbia nel famoso gruppo squadra un caso di positività al Covid. In questo caso si applica ildella Figc per quanto riguarda le partite in Italia che rimanda ad una circolare del ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - scintillerosse : ?? Juve-Napoli 3-0 ?? Azienda, Sanitaria, Locale ?? 4 ottobre 2020 - marcohilo : RT @fadebellis: #agnelli ha fatto emergere una violazione del protocollo passata sotto silenzio: dopo le 2 positività in casa #juve, tutto… -