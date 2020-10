Elettra Lamborghini | la sua cavalla Lolita l’ha lasciata | “Sei stata il piú bel regalo che la vita mi potesse fare”

Leggi su dilei

(Di domenica 4 ottobre 2020) Appena di ritorno da un matrimonio da favola e una carriera sempre di più in ascesa, era un periodo felice per, eppure questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la cantante trap ha perso la sua amica di sempre, la suadu Ruet che le èaccanto per ben 16 anni. Èla stessaad aver annunciato la dipartita di, che – poco dopo la messa in onda della sua intervista a Verissimo – sui social si diceva piuttosto preoccupata per l’operazione dell’animale. Purtroppo, lanon ce l’ha fatta e a 21 anni d’età se ne è andata lasciando il cuore dellaa pezzi. Come ...