Coronavirus, i numeri in chiaro. La prof. d'Igiene Laurenti: «Mini-lockdown inevitabili. Il mondo del calcio sia più intelligente» (Di domenica 4 ottobre 2020) Il bollettino della Protezione Civile di oggi, 4 ottobre, registra l'Italia nel quinto giorno consecutivo di contagi oltre quota 2000. numeri che cominciano a preoccupare non poco, nonostante la lieve contrazione che i 2.578 positivi di oggi hanno rappresentato, rispetto al dato record dei +2.844 di ieri. «Un calo sì ma quello che importa è il trend», comincia a spiegare la professoressa di Igiene Patrizia Laurenti. «Dobbiamo focalizzarci sul fatto che per la nona settimana consecutiva assistiamo ad un aumento dei casi. Questo è un dato incontrovertibile che certamente deve tenere alta l'attenzione, soprattutto se si pensa che le cifre attuali sono le stesse registrate nel periodo di marzo. Tuttavia i numeri non sono l'unico aspetto da dover considerare oggi ...

