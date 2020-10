Ballottaggi 2020, urne aperte in 67 Comuni. Alle 12 affluenza all’11,82%, in calo rispetto al primo turno (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 67 i Comuni italiani chiamati al Ballottaggio dopo il primo turno del 20 e 21 settembre scorso. Le urne sono aperte dAlle 7 Alle 23 di domenica 4 ottobre e dAlle 7 Alle 15 di lunedì 5 ottobre. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno, a mezzogiorno ha votato l’11,82% degli aventi diritto. Un dato leggermente inferiore rispetto all’affluenza registrata al primo turno alla stessa ora (15,11%), quando però si votava anche per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. A pesare sulla partecipazione dei cittadini è soprattutto l’incognita del maltempo che nelle scorse ha travolto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 67 iitaliani chiamati alo dopo ildel 20 e 21 settembre scorso. Lesono23 di domenica 4 ottobre e d15 di lunedì 5 ottobre. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno, a mezzogiorno ha votato l’11,82% degli aventi diritto. Un dato leggermente inferioreall’registrata alalla stessa ora (15,11%), quando però si votava anche per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. A pesare sulla partecipazione dei cittadini è soprattutto l’incognita del maltempo che nelle scorse ha travolto ...

Affluenza in calo a Saronno dove si vota il turno del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco. Alle 12 di domenica 4 ottobre ha votato il 12.84% degli aventi diritto (due settimane fa alla ...

Amministrative in Puglia, tutti i dieci Comuni al ballottaggio

In Puglia dieci le sfide al ballottaggio in altrettanti comuni sopra i 15mila abitanti. Un giorno e mezzo per votare, e scegliere il primo cittadino per i prossimi cinque anni. Anche in Puglia urne ...

