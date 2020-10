Acqua alta a Venezia: punta di marea a 101 cm, il Mose oggi resta fermo (Di domenica 4 ottobre 2020) A Venezia oggi è tornata l’Acqua alta: la città lagunare è tornata a rivivere i disagi della marea, per una punta massima di 101 cm in città (106 in mare) raggiunta alle 13. Ieri è stato messo in funzione il Mose, ma oggi non è stata prevista l’attivazione del sistema di dighe: la procedura di sollevamento in emergenza prevede che le paratoie si alzino solo in presenza di una stima di 130 cm, mentre la marea odierna era stata anticipata da una previsione di 110 cm (a seguito di miglioramento della situazione meteo la punta si è fermata a 101 cm). Con livelli intorno al metro viene allagata Piazza San Marco ed una piccola parte del centro ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Aè tornata l’: la città lagunare è tornata a rivivere i disagi della, per unamassima di 101 cm in città (106 in mare) raggiunta alle 13. Ieri è stato messo in funzione il, manon è stata prevista l’attivazione del sistema di dighe: la procedura di sollevamento in emergenza prevede che le paratoie si alzino solo in presenza di una stima di 130 cm, mentre laodierna era stata anticipata da una previsione di 110 cm (a seguito di miglioramento della situazione meteo lasi è fermata a 101 cm). Con livelli intorno al metro viene allagata Piazza San Marco ed una piccola parte del centro ...

CottarelliCPI : Il Mose funziona. #Piazzasanmarco non è sotto l'acqua alta. Ci sono voluti 20 anni. Ma almeno una buona notizia c'è… - SkyTG24 : ?? Giornata storica a Venezia, il #Mose affronta l’acqua alta: dighe chiuse, in Laguna la marea non cresce - alexbarbera : Dopo diciassette anni di lavori, sette miliardi di euro, più di cinquanta milioni in manutenzioni di qui in poi, do… - Matteo67 : Figura di merda mondiale puntualmente arrivata. #Venezia di nuovo allagata perché l’acqua non è abbastanza alta per… - AlbertoLetizia2 : Secondo l'inviato del tg1 i turisti sono felici per l'acqua alta in Piazza San Marco. Ma che genere di turisti freq… -