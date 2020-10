X-Factor 2020, Emma Marrone massacra il concorrente che sbadiglia: “Qui così non ci stai…” (Di sabato 3 ottobre 2020) Emma Marrone giudice di X Factor 2020 Come tutti ben sanno, dopo anni come direttore artistico ad Amici di Maria De Filippi, quest’anno Emma Marrone è passata alla concorrenza. La cantante salentina insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton è un giudice di X Factor, talent show da anni inonda su Sky. Una nuova esperienza lavorativa per l’ex di Stefano De Martino che sta dimostrando di essere una grande professionista anche in questo campo. Ma nelle puntata andata in onda giovedì 1° ottobre 2020, l’artista pugliese ha letteralmente perso le staffe con un aspirante concorrente. Per quale ragione? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Un aspirante concorrente ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 3 ottobre 2020)giudice di XCome tutti ben sanno, dopo anni come direttore artistico ad Amici di Maria De Filippi, quest’annoè passata alla concorrenza. La cantante salentina insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton è un giudice di X, talent show da anni inonda su Sky. Una nuova esperienza lavorativa per l’ex di Stefano De Martino che sta dimostrando di essere una grande professionista anche in questo campo. Ma nelle puntata andata in onda giovedì 1° ottobre, l’artista pugliese ha letteralmente perso le staffe con un aspirante. Per quale ragione? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Un aspirante...

XFactor_Italia : Visto che ce le chiedete sempre, ecco tutte ma proprio tutte le gif delle Audizioni di #XF2020 - magicaGrmente22 : #XF2020 Il giudice di X Factor Hell Raton sotto processo a Cagliari - zazoomblog : Cmqmartina a X Factor 2020 convince i giudici con Lasciami Andare una dedica alla madre - #Cmqmartina #Factor… - Marilenapas : RT @repubblica: Hell Raton, il neo giudice di 'X Factor' a processo per concorso in lesioni aggravate - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Trascinatrice, simpatica e con la battuta sempre pronta, sensibile, si commuove ma è anche capace di rispondere per le r… -