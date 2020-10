‘Uomini e Donne’, Davide Donadei: “Il trono? Una via d’uscita da un momento buio”. E confessa cosa lo spaventa di questa avventura (Di sabato 3 ottobre 2020) Ha riaperto i battenti una nuova edizione del dating show più amato di sempre, Uomini e Donne. L’intramontabile classico di Canale 5 ha deciso di ripartire con una sorpresa: il format al quale siamo da sempre stati abituati è stato rivoluzionato dalla padrona di casa, Maria De Filippi, che ha deciso di fondere il trono Classico e il trono Over. Il cambiamento è stato accolto, almeno per il momento e secondo i dati, favorevolmente dal pubblico. Tra i tre tronisti selezionati dalla redazione, il pubblico ha avuto l’arduo compito di sceglierne due, direttamente su WittyTv.it. A spuntarla, insieme a Gianluca De Matteis, è stato Davide Donadei, 25enne pugliese. Davide in poco tempo ha già conquistato il pubblico con i suoi occhi limpidi e ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 ottobre 2020) Ha riaperto i battenti una nuova edizione del dating show più amato di sempre, Uomini e Donne. L’intramontabile classico di Canale 5 ha deciso di ripartire con una sorpresa: il format al quale siamo da sempre stati abituati è stato rivoluzionato dalla padrona di casa, Maria De Filippi, che ha deciso di fondere ilClassico e ilOver. Il cambiamento è stato accolto, almeno per ile secondo i dati, favorevolmente dal pubblico. Tra i tre tronisti selezionati dalla redazione, il pubblico ha avuto l’arduo compito di sceglierne due, direttamente su WittyTv.it. A spuntarla, insieme a Gianluca De Matteis, è stato, 25enne pugliese.in poco tempo ha già conquistato il pubblico con i suoi occhi limpidi e ...

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - Mov5Stelle : Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al #RedditoDiCittadinanza. Donne e uomini per i qua… - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - we_ci65 : RT @MPSkino: Twitter sospenderà gli utenti che augurano la morte a Trump... Perfettamente d'accordo se farà altrettanto per le minacce di… - sibilla75 : @msarigu72 @L_Apostata Son d'accordo con te Massimiliano. Se fossero due donne, qua sarebbe un putiferio. Sugli uom… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia