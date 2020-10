Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta lampo di Jessica è Davide (Di sabato 3 ottobre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima puntata del programma Jessica Antonini ha effettuato la sua scelta, Davide, in uno dei troni più brevi della storia. Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne canale 5. Oggi vi parliamo della scelta di Jessica Antonini, che dopo appena una ventina di giorni dall’inizio della conoscenza, sceglie il corteggiatore … Leggi su 2anews (Di sabato 3 ottobre 2020). Nell’ultima puntata del programmaAntonini ha effettuato la sua, in uno dei troni più brevi della storia. Arrivano le ultimedicanale 5. Oggi vi parliamo delladiAntonini, che dopo appena una ventina di giorni dall’inizio della conoscenza, sceglie il corteggiatore …

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - Mov5Stelle : Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al #RedditoDiCittadinanza. Donne e uomini per i qua… - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - Mariodarkmatter : RT @MPSkino: Twitter sospenderà gli utenti che augurano la morte a Trump... Perfettamente d'accordo se farà altrettanto per le minacce di… - MiaomiaoCh : RT @MPSkino: Twitter sospenderà gli utenti che augurano la morte a Trump... Perfettamente d'accordo se farà altrettanto per le minacce di… -