Terra dei Fuochi: tra evidenze scientifiche ed emozioni mediatiche (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel 2011 ho pubblicato il libro Università, ricerca e territorio. Regole e meritocrazia per una scienza autonoma (La Scuola di Pitagora Editrice, Napoli) che raccoglie, per il periodo 1991-2010, contributi di varia natura (documenti interni all’Università di Napoli Federico II; interventi su stampa locale, nazionale e internazionale; documenti/denuncia indirizzati a varie autorità del nostro Paese) riguardanti l’università, la ricerca e il territorio. Nel 2019, ho pubblicato il prosieguo del libro del 2011, raccogliendo i miei contributi in nuovo libro Università, Territorio e Ambiente (www.aracneeditrice.it), pubblicati nel periodo 2011-2018. Le problematiche culturali, territoriali e ambientali, trattate dal 1991 al 2018, sono rimaste invariate nel tempo, continuando a suscitare la mia indignazione. Ad esempio, la scellerata scelta ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel 2011 ho pubblicato il libro Università, ricerca e territorio. Regole e meritocrazia per una scienza autonoma (La Scuola di Pitagora Editrice, Napoli) che raccoglie, per il periodo 1991-2010, contributi di varia natura (documenti interni all’Università di Napoli Federico II; interventi su stampa locale, nazionale e internazionale; documenti/denuncia indirizzati a varie autorità del nostro Paese) riguardanti l’università, la ricerca e il territorio. Nel 2019, ho pubblicato il prosieguo del libro del 2011, raccogliendo i miei contributi in nuovo libro Università, Territorio e Ambiente (www.aracneeditrice.it), pubblicati nel periodo 2011-2018. Le problematiche culturali, territoriali e ambientali, trattate dal 1991 al 2018, sono rimaste invariate nel tempo, continuando a suscitare la mia indignazione. Ad esempio, la scellerata scelta ...

chetempochefa : Siamo orgogliosi di annunciarvi che @KMFollett, uno dei più grandi narratori al mondo con oltre 170 milioni di copi… - carlosibilia : #ArianoIrpino, un milione di euro in arrivo per la #zonarossa. La compagnia dei @_Carabinieri_ di Ariano opera in u… - emergenzavvf : Atterraggio... A metà! Pattino sinistro a terra, l’altro sospeso in aria. Una manovra delicata e impegnativa per il… - RinoSimeoni : RT @PietroViviani5: Ma sai l’Italia è la terra dei comici che dettano la linea politica e fanno politica ed è la terra dove gli amici di og… - PietroViviani5 : Ma sai l’Italia è la terra dei comici che dettano la linea politica e fanno politica ed è la terra dove gli amici d… -