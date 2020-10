“Speriamo di essere protette”, il web contro Matilde Brandi: la vertà su Adua e il coming out di Morra (Di sabato 3 ottobre 2020) Adua Del Vesco pare aver detto ai suoi compagni di avventura che Massimiliano Morra è gay, a coprirle le spalle Matilde Brandi, che con le sue parole divide il web. Una serata davvero impegnativa quella andata in onda ieri sera, sopratutto per Massimiliano Morra. Il noto attore, reduce da ben cinque nominaton, ha finalmente guadagnato l’immunità ma la felicità dura solo un attimo. Prima deve rispondere del presunto flirt con Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta che ha raccontato a tutti di un presunto sogno erotico. Poi per Massimiliano è arrivato il momento di affrontare nuovamente la sua ex fidanzata, Adua Del Vesco, la quale nel corso della settimana sembra aver confessato a Matilde ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020)Del Vesco pare aver detto ai suoi compagni di avventura che Massimilianoè gay, a coprirle le spalle, che con le sue parole divide il web. Una serata davvero impegnativa quella andata in onda ieri sera, sopratutto per Massimiliano. Il noto attore, reduce da ben cinque nominaton, ha finalmente guadagnato l’immunità ma la felicità dura solo un attimo. Prima deve rispondere del presunto flirt con Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta che ha raccontato a tutti di un presunto sogno erotico. Poi per Massimiliano è arrivato il momento di affrontare nuovamente la sua ex fidanzata,Del Vesco, la quale nel corso della settimana sembra aver confessato a...

marcodimaio : Auguri di pronta guarigione a Donald Trump e alla moglie Melania. Non mettere la mascherina e minimizzare la diffus… - romeoagresti : #Pirlo: 'Mercato? Per adesso non mi aspetto niente. Se ci saranno opportunità, valuteremo. #Khedira? Stiamo valutan… - flaviacru13 : @thank_u_next___ “Matilde è una persona onesta” Due secondi dopo, ad Adua: “ Tommaso ha parlato .... adesso dobbia… - giuliz8 : @eliscrivecose Dicendo: speriamo di essere protette - Dionisio_lysios : @MariaLu91149151 @googlenews Speriamo che gli vada bene, il fatto di essere in sovrappeso non gli sarà d'aiuto -

Ultime Notizie dalla rete : “Speriamo essere Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica