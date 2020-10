Roma, 48enne scomparso trovato morto. Il cadavere in auto con un sacco in testa (Di sabato 3 ottobre 2020) E' giallo per il ritrovamento del cadavere di un uomo scomparso da almento 8 giorni. Il corpo era in una macchina con un sacchetto in testa stretto al collo da fascette di plastica. Il cadavere era ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) E' giallo per il ritrovamento deldi un uomoda almento 8 giorni. Il corpo era in una macchina con un sacchetto instretto al collo da fascette di plastica. Ilera ...

CronacheCittadi : New post: Roma. 48enne di origini ceche trovato morto in auto con la testa in un sacchetto di plastica. Era scompar… - CorriereCitta : Roma, choc a Cinecittà: 48enne si uccide in auto - zazoomblog : Roma: 48enne rom abortisce e getta il feto tra i rifiuti - #Roma: #48enne #abortisce #getta - CorriereCitta : Roma: 48enne rom abortisce e getta il feto tra i rifiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 48enne Roma, choc a Cinecittà: 48enne si uccide in auto Il Corriere della Città Roma, 48enne scomparso trovato morto. Il cadavere in auto con un sacco in testa

Roma, 3 ottobre 2020 - E' giallo per il ritrovamento del cadavere ... All'identificazione l'uomo è risultato essere un 48enne originario della Repubblica Ceca, scomparso dal 24 settembre. Non si ...

Giallo a Roma: uomo trovato morto in auto con un sacco in testa

Un cadavere è stato ritrovato in via della Circonvallazione Tuscolana a Roma. Era in una macchina parcheggiata con i vetri oscurati ...

Roma, 3 ottobre 2020 - E' giallo per il ritrovamento del cadavere ... All'identificazione l'uomo è risultato essere un 48enne originario della Repubblica Ceca, scomparso dal 24 settembre. Non si ...Un cadavere è stato ritrovato in via della Circonvallazione Tuscolana a Roma. Era in una macchina parcheggiata con i vetri oscurati ...