Processo Salvini va avanti: saranno sentiti Conte, Di Maio e Toninelli (Di sabato 3 ottobre 2020) Non finirà oggi. Il Processo Salvini va avanti almeno fino al prossimo mese di dicembre: il giudice Nunzio Sarpietro, dopo due ore di camera di consiglio, ha deciso che l'udienza preliminare sarà rinviata al 20 novembre prossimo, quando nel bunker del carcere di Bicocca verranno sentiti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli all'epoca dei fatti ministri del Lavoro e delle Infrastrutture. Tuttavia, l'udienza andrà avanti anche il 4 dicembre successivo, quando verranno ascoltati anche l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta e l'attuale ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

