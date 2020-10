Previsioni Meteo, la prossima settimana spiccata variabilità e nuove piogge al Nord ma più caldo al Sud (Di domenica 4 ottobre 2020) Entro la seconda parte di lunedì 5, il maltempo che ha letteralmente devastato parte d’Italia e che potrebbe portare altre piogge forti, ancora, soprattutto tra domani sera e lunedì mattina, dovrebbe definitivamente cessare, nel senso che la saccatura perturbata Nordatlantica sin gran parte riassorbita nel flusso oceanico principale alle medie e alte latitudini. Tuttavia, prima di lasciare spazio a un flebile promontorio mobile anticiclonico, le residue correnti oceaniche potrebbero portare qualche pioggia sparsa qua e là sul territorio e, verso metà settimana, in seno a esse, potrebbe transitare velocemente un nucleo di vorticità positiva di buona intensità, capace di portare un temporaneo peggioramento su diverse regioni. Il tipo barico atteso per questo passaggio ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Entro la seconda parte di lunedì 5, il maltempo che ha letteralmente devastato parte d’Italia e che potrebbe portare altreforti, ancora, soprattutto tra domani sera e lunedì mattina, dovrebbe definitivamente cessare, nel senso che la saccatura perturbataatlantica sin gran parte riassorbita nel flusso oceanico principale alle medie e alte latitudini. Tuttavia, prima di lasciare spazio a un flebile promontorio mobile anticiclonico, le residue correnti oceaniche potrebbero portare qualche pioggia sparsa qua e là sul territorio e, verso metà, in seno a esse, potrebbe transitare velocemente un nucleo di vorticità positiva di buona intensità, capace di portare un temporaneo peggioramento su diverse regioni. Il tipo barico atteso per questo passaggio ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per la giornata odierna #3ottobre ?? - andreabettini : Conseguenze della #Brexit: il centro europeo per le previsioni meteo ECMWF deve espandersi e probabilmente non lo f… - infoitinterno : Previsioni meteo, domenica pazza tra nubifragi e caldo anomalo - infoitinterno : Previsioni Meteo, è un Ottobre di fuoco al Centro/Sud: inizia un lungo periodo di caldo anomalo - infoitinterno : Meteo Bologna: Previsioni fino a Martedi 6 Ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Previsioni meteo 4 ottobre: pioggia, vento e neve al Nord, estate al Sud Fanpage.it Meteo LIGNANO SABBIADORO: oggi e domani temporali e schiarite, Martedì 6 poco nuvoloso

Previsioni meteo per il 4/10/2020, Lignano Sabbiadoro. Giornata caratterizzata da temporali e schiarite, temperatura minima di 14°C e massima di 20°C Previsioni Meteo Lignano Sabbiadoro Lignano ...

Meteo MADONNA DI CAMPIGLIO: oggi pioggia, Lunedì 5 e Martedì 6 nubi sparse

Madonna di Campiglio, previsioni meteo per il 4/10/2020. Giornata caratterizzata da pioggia anche abbondante, temperature comprese tra 3 e 6°C Previsioni Meteo Madonna di Campiglio Madonna di ...

Previsioni meteo per il 4/10/2020, Lignano Sabbiadoro. Giornata caratterizzata da temporali e schiarite, temperatura minima di 14°C e massima di 20°C Previsioni Meteo Lignano Sabbiadoro Lignano ...Madonna di Campiglio, previsioni meteo per il 4/10/2020. Giornata caratterizzata da pioggia anche abbondante, temperature comprese tra 3 e 6°C Previsioni Meteo Madonna di Campiglio Madonna di ...