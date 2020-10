PAGELLE Sassuolo Crotone: Caputo cecchino, Simy c’è VOTI (Di sabato 3 ottobre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21: PAGELLE Sassuolo Crotone Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sassuolo e Crotone, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Locatelli FLOP: Vulic VOTI Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6 (53′ Kyriakopoulos 6), Chiriches 5,5 (34′ Ayhan 6,5), Ferrari 7, Toljan 6; Bourabia 5,5 (53′ Obiang 6), Locatelli 7; Berardi 7, Defrel 5,5 (89′ Peluso SV), Djuricic 6 (89′ Traoré SV); Caputo 7. Allenatore: Roberto De Zerbi Crotone (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 5,5, Marrone 6, Golemic 5,5; Pedro Pereira 6,5 (84′ Rispoli SV), Vulic 5 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Locatelli FLOP: Vulic(4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6 (53′ Kyriakopoulos 6), Chiriches 5,5 (34′ Ayhan 6,5), Ferrari 7, Toljan 6; Bourabia 5,5 (53′ Obiang 6), Locatelli 7; Berardi 7, Defrel 5,5 (89′ Peluso SV), Djuricic 6 (89′ Traoré SV);7. Allenatore: Roberto De Zerbi(3-5-2): Cordaz 6; Magallan 5,5, Marrone 6, Golemic 5,5; Pedro Pereira 6,5 (84′ Rispoli SV), Vulic 5 ...

