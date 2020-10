Maltempo in Piemonte, i due sindaci in una diretta Facebook poco prima del crollo: “Riapriamo il ponte di Romagnano Sesia” (Di sabato 3 ottobre 2020) Poche ore prima del crollo del ponte di Romagnano Sesia, i sindaci Alessandro Carini di Romagnano e Daniele Baglione di Gattinara avevano mostrato il fiume in piena, nel corso di una diretta Facebook fatta per aggiornare gli abitanti. Avevano infatti deciso di riaprire quel tratto di strada, chiuso in mattinata. “La nostra intenzione – dicono nella diretta – è quella di riaprire il ponte alle 10.30 massimo alle 11.00, quello tra Romagnano e Gattinara Sesia” L'articolo Maltempo in Piemonte, i due sindaci in una diretta Facebook poco prima del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Poche oredeldeldiSesia, iAlessandro Carini die Daniele Baglione di Gattinara avevano mostrato il fiume in piena, nel corso di unafatta per aggiornare gli abitanti. Avevano infatti deciso di riaprire quel tratto di strada, chiuso in mattinata. “La nostra intenzione – dicono nella– è quella di riaprire ilalle 10.30 massimo alle 11.00, quello trae Gattinara Sesia” L'articoloin, i duein unadel ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti… - TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte. Crollato il ponte di Romagnano Sesia. Il presidente Mattarella ha telefonato al presidente de… - Virus1979C : RT @SkyTG24: Maltempo, crolla una palazzina a Limone Piemonte. Video - lucafaccio : Maltempo, disastro in Piemonte: 1 morto, 22 dispersi. Crollano un ponte sul Sesia riaperto poco prima e uno nel Pia… -