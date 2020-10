Lazio, la difesa preoccupa Inzaghi: speranza per Radu (Di sabato 3 ottobre 2020) Simone Inzaghi è alle prese con un rebus in difesa: Stefan Radu potrebbe risolvere i problemi del tecnico della Lazio Simone Inzaghi è alle prese con un problema in difesa in vista della gara contro l’Inter. Il tecnico biancoceleste valuta le condizioni dei suoi difensori, con alcune defezioni importanti. Come riportato da Il Corriere dello Sport, a disposizione ci sarebbero Acerbi e Patric con Bastos previsto nella difesa a 3. Inzaghi spera nel recupero di Radu: gli esami avrebbero scongiurato lesioni, mentre si attende il risultato della risonanza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Simoneè alle prese con un rebus in: Stefanpotrebbe risolvere i problemi del tecnico dellaSimoneè alle prese con un problema inin vista della gara contro l’Inter. Il tecnico biancoceleste valuta le condizioni dei suoi difensori, con alcune defezioni importanti. Come riportato da Il Corriere dello Sport, a disposizione ci sarebbero Acerbi e Patric con Bastos previsto nellaa 3.spera nel recupero di: gli esami avrebbero scongiurato lesioni, mentre si attende il risultato della risonanza. Leggi su Calcionews24.com

