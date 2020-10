Lazio-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: “Serve maggiore concentrazione” (Di sabato 3 ottobre 2020) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter, match della terza giornata di Serie A Giornata di vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi, che domani pomeriggio ospiterà l’Inter allo stadio ‘Olimpico’ nella terza giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei biancocelesti ha incontrato i giornalisti nella consueta conferenza stampa pre partita. Prima l’Atalanta, adesso l’Inter: già si sente di poter dire che il livello tra le squadre è lo stesso dell’anno scorso?Negli anni scorsi tutti abbiamo fatto un ottimo percorso, ora siamo solo all’inizio. Veniamo da una partita, quella di mercoledì sera, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Simoneinalla vigilia di, match della terza giornata di Serie A Giornata di vigilia per ladi Simone, che domani pomeriggio ospiterà l’allo stadio ‘Olimpico’ nella terza giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei biancocelesti ha incontrato i giornalisti nella consuetapre partita. Prima l’Atalanta, adesso l’: già si sente di poter dire che il livello tra le squadre è lo stesso dell’anno scorso?Negli anni scorsi tutti abbiamo fatto un ottimo percorso, ora siamo solo all’inizio. Veniamo da una partita, quella di mercoledì sera, ...

Inter : ??? | ALLENAMENTO Pioggia battente al Centro Sportivo Suning: ecco tutte le foto dell'allenamento di oggi verso… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - SkySport : Lazio-Inter, Conte in conferenza stampa: 'Avversario forte, ma non dovremo snaturarci' - internewsit : Lazio-Inter, Inzaghi pensa a nuovo modulo. Spazio per due volti nuovi - SM - - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Inter, #Conte 'Pronti per la #Lazio. #Vidal sta bene, è disponibile' ???? -