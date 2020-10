Juan Brunetta in volo per l’Italia. Il Parma lo aspetta (Di sabato 3 ottobre 2020) Juan Brunetta è sempre più vicino al Parma, come vi abbiamo raccontato più volte, l’ultima ieri. L’agente del giocatore, Sebastian Celoria, ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede il giocatore in partenza dall’aeroporto di Buenos Aires, in Argentina. Direzione: Italia. Foto: Instagram Sebastian Celoria L'articolo Juan Brunetta in volo per l’Italia. Il Parma lo aspetta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020)è sempre più vicino al, come vi abbiamo raccontato più volte, l’ultima ieri. L’agente del giocatore, Sebastian Celoria, ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede il giocatore in partenza dall’aeroporto di Buenos Aires, in Argentina. Direzione: Italia. Foto: Instagram Sebastian Celoria L'articoloinper l’Italia. Illoproviene da Alfredo Pedullà.

