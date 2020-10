Il maltempo devasta il Nord Italia, muore un vigile del fuoco volontario. L’appello: «Non uscite» (Di sabato 3 ottobre 2020) maltempo, disastri e dispersi. Un vigile del fuoco volontario è morto ad Arnad, in Valle d’Aosta a causa della caduta di un albero per il forte vento. A causa dell’ondata di maltempo sono numerosi gli interventi della Protezione civile che raccomanda di spostarsi solo se necessario. In particolare, al momento risultano chiuse diverse strade regionali e comunali per crolli, esondazioni di torrenti e cadute di massi e alberi. Nella notte a Pontboset sono state evacuate in via precauzionale 9 persone da una struttura ricettiva. Sempre nella notte, la Dora Baltea è esondata a Donnas, ma ora le acque sono rientrate nell’alveo fluviale e la situazione è sotto controllo. maltempo, in Piemonte due persone scomparse Due persone sono disperse in Piemonte. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020), disastri e dispersi. Undelè morto ad Arnad, in Valle d’Aosta a causa della caduta di un albero per il forte vento. A causa dell’ondata disono numerosi gli interventi della Protezione civile che raccomanda di spostarsi solo se necessario. In particolare, al momento risultano chiuse diverse strade regionali e comunali per crolli, esondazioni di torrenti e cadute di massi e alberi. Nella notte a Pontboset sono state evacuate in via precauzionale 9 persone da una struttura ricettiva. Sempre nella notte, la Dora Baltea è esondata a Donnas, ma ora le acque sono rientrate nell’alveo fluviale e la situazione è sotto controllo., in Piemonte due persone scomparse Due persone sono disperse in Piemonte. ...

Violenti nubifragi hanno devastato nelle scorse ore la regione sud-orientale della Francia Violenti nubifragi hanno devastato nelle scorse ore la regione sud-orientale della Francia. Almeno dodici per ...

La situazione disastrosa in nord Italia, il maltempo che sta flagellando in particolare Piemonte e Liguria con danni ingenti ...

