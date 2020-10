Grande Fratello Vip, spogliarello Dayane Mello in giardino: tensione con Oppini! (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA - Non è soltanto Elisabetta Gregoraci a tenere alta l'attenzione dentro il Grande Fratello Vip . Cominciano ad affiorare le prime tensioni sessuali nella casa. Era inevitabile dopo due settimane ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA - Non è soltanto Elisabetta Gregoraci a tenere alta l'attenzione dentro ilVip . Cominciano ad affiorare le prime tensioni sessuali nella casa. Era inevitabile dopo due settimane ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - ThisManIsNo1 : @confuangi @abbicuradiamare Al grande fratello. Con 7ordicimila microfoni ambientali e millemila telecamere? Dai su… - _goodvibes_17 : RT @WillHerondaleJC: raga va bene tutto, va bene che il Grande Fratello vi fa schifo ma sappiate che se non volete trovarvi i tweet basta s… -